Veiga lo paga… Huijsen: Juve e Chelsea a colloquio, proposto un attaccante

Juve, per la corsia sinistra c'è Gutierrez

Tornando invece ai possibili obiettivi di mercato bianconeri, la Vecchia Signora resta vigile sul terzino sinistro Miguel Gutierrez. Un nome che Tuttosport vi aveva svelato essere nei radar juventini già a metà gennaio. Allora sembrava uno dei candidati forti a rimpiazzare Andrea Cambiaso. Il numero 27 bianconero, infatti, era molto vicino all’approdo al Manchester City di Guardiola (suo principale sponsor). Alla fine l’affare è sfumato, ma non va escluso nelle prossime settimane il clamoroso ritorno di fiamma. Motivo per cui il dt Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori in questi mesi hanno continuato a seguire da vicino il laterale mancino del Girona, che tra l’altro tratterrebbe volentieri Arthur attualmente in prestito ai catalani. Insomma, margini di manovra ce ne sono. Anche se sul classe 2001 va registrato pure l’interesse del Napoli. D’altronde il ds azzurro Giovanni Manna e Giuntoli hanno lavorato fianco a fianco per un anno. La sensazione è che non sarà l’unico nome in comune sul quale lavoreranno entrambi in estate...