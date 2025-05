Thuram, serata tra fratelli: Khephren da Marcus, cena a base di...Atalanta-Roma

Fratelli Thuram a cena, in tv... Atalanta-Roma

Il calciatore dell'Inter ha pubblicato infatti una story sul proprio account Instagram in cui veniva ripreso Khephren. Quest'ultimo è andato a cena a casa dell'attaccante nerazzurro, sita in una delle zone più lussuose di Milano (si tratta dell'ex appartamento di Fedez e Chiara Ferragni). Ma cosa facevano i due mentre cenavano insieme? A svelarlo è stato proprio Marcus con il video pubblicato: guardavano la tv, osservando attentamente la sfida tra Atalanta e Roma. Il centrocampista bianconero sembra totalmente assorbito, fisicamente ed emotivamente, dal match, con tanto di mano sulla fronte dopo il gol di Cristante. Ma non solo, subito dopo la rete dei giallorossi, il centrocampista francese ha preso il cellulare per mandare un messaggio...chissà forse proprio a qualche compagno bianconero. Infatti in caso di vittoria, la Roma avrebbero scavalcato proprio la Juve in classifica. Alla fine a vincere sono stati però i bergamaschi, così da regalare un finale di cena dolce, e non indigesto, a Khephren Thuram.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE