“Osimhen non interessa alla Juve”: il presunto audio di Giuntoli scatena i social

Juve, Giuntoli su Osimhen e Vlahovic

Il Managing Director Football della Juve sarebbe infatti stato interpellato dalla televisione turca Derin Futbol Tv in merito al possibile interesse da parte dei bianconeri per Osimhen. La risposta del dirigente, secondo la presunto telefonata diffusa dall'emittente, sarebbe stata la seguente: "Non sono interessato ad Osimhen. I media dicono che la Juve lo vuole? I media mettono pressione, ma non sono interessato. La Juventus non lo vuole". Il discorso poi si sposta sul futuro di Dusan Vlahovic: "Ancora non so, aspettiamo la fine della stagione per parlarne coi suoi agenti. Interesse del Fenerbahce? Non lo so, non ho mai parlato con loro di Vlahovic".

© RIPRODUZIONE RISERVATA