Kalulu, altra stangata per la Juve: trattamento Yildiz, Tudor emergenza totale

Juve-Udinese, gli altri squalificati

Nella prossima gara contro l'Udinese, che si giocherà domenica sera, tra le fila della Juve saranno assenti anche Khephren Thuram e Nicolò Savona, che contro la Lazio hanno ricevuto la quinta ammonizione del loro campionato e salteranno la partita per squalifica. Tre forfait forzati che complicano ulteriormente la situazione in casa bianconera, con la squadra in vera emergenza. Un paio di assenze pesanti però anche per l'avversario della Juventus, ovvero l'Udinese: i friuliani infatti faranno a meno Arthur Atta e Lorenzo Lucca. Entrambi diffidati hanno ricevuto un giallo nell'ultima sfida contro il Monza, salteranno il match dell'Allianz Stadium.