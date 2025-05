La classifica dove la Juve è prima e Napoli e Inter ultime. E parla di futuro. Però per vincere...

Inter e Napoli "vecchie" e mature, l'Atalanta le segue

Dopo aver analizzato i dati relativi all'impiego dei calciatori Under 21, lo studio del CIES si è concentrato anche sull'aspetto opposto: le squadre che fanno maggior affidamento sull’esperienza, ovvero sui giocatori Over 30. In Serie A, le tre formazioni che guidano questa particolare classifica per percentuale di minutaggio sono Napoli (45,2%), Inter (40,9%) e Atalanta (32,8%). La squadra di Conte spicca non solo a livello nazionale, ma anche internazionale: è infatti al primo posto tra tutti i club dei cinque maggiori campionati europei per utilizzo di calciatori Over 30. Subito dietro si trovano le spagnole Osasuna, Rayo Vallecano, Mallorca e Atlético Madrid. I nerazzurri di Inzaghi si piazzano all’ottavo posto nella classifica continentale, mentre a livello globale il primato va ai serbi del Mladost, che hanno affidato ben il 76,6% dei minuti giocati stagionali a calciatori con più di trent’anni. Entrambe le italiane però sono in lotta per obiettivi importanti: lo scudetto e la finale di Champions. Sinonimo che hanno squadre pronte. Ma per il futuro è necessario investire anche su qualche talento per non ritrovarsi in un vicolo cieco da un momento all'altro.