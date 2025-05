Cremaschi, piomba la Juve: chi è il talento 2005 e il punto sul mercato

TORINO - L’ultima curva del periodo delle riflessioni, poi arriverà il rettilineo delle decisioni. La s’immagini in fondo così, la situazione in casa Juve . Dove si passano, giorno dopo giorno, centinaia di nomi in rassegna, prima di fare una gerarchia (più o meno) definitiva. Che non comprende mica solo il talento, anzi: è innanzitutto un discorso di opportunità, quindi di milioni e naturalmente di forza tecnica. Accade tutto ciò, nelle "valutazioni in corso" tipiche di metà maggio. Ed è ciò che accade anche dietro l’ultimo nome, almeno in ordine cronologico, accostato ai bianconeri.

Benjamin Cremaschi: caratteristiche, valutazione e mercato

Si tratta di Benjamin Cremaschi, statunitense di origini argentine (ha giocato pure per la Sub20 dell’Albiceleste) ma con passaporto italiano. A proposito di opportunità: lui è potenzialmente una di quelle "giuntolate" necessarie, vecchi bigliettini da visita dell’attuale Managing Director Football. Cremaschi è un prodotto dell’Inter Miami, sarà all’opera dunque al Mondiale. Ed è un centrocampista totale, con qualità da box to box però con discreta tecnica. Non è un regista, per capirci. Ma una mezzala che sa combinare le due fasi con corsa e fisico, praticamente una chimera nella rosa della Juventus. Ha 20 anni, poi. Un 2005. Come Yildiz, e com’è stato richiesto al nuovo corso: calciatori interessanti e sempre futuribili. Il club americano lo valuta sopra i 10 milioni di euro e l’ambizione è abbassare quelle pretese, nonostante il vociare attorno al giovane statunitense stia crescendo per numeri e intensità. Solo in Italia si sono registrati apprezzamenti di Fiorentina e Venezia, in Liga più squadre l’hanno adocchiato. Può essere bagarre, insomma. E da lì la Juve dovrà emergere per portarlo a casa, certamente con il peso del blasone, però anche con un progetto chiaro attorno al giocatore. Per crescita e aspirazioni. Per prospettive di crescita legate al singolo e alla squadra.