Lucca salta la Juve... per ora: Giuntoli, i contatti e il retroscena Conte

Non solo il grande sogno Victor Osimhen : il reparto offensivo della Vecchia Signora potrebbe essere rivoluzionato in toto nella prossima stagione, qualora il Paris Saint Germain non aprisse alla possibilità di rinnovare il prestito di Kolo Muani . Ecco perché in casa bianconera si valuta un doppio acquisto estivo in avanti: fari puntati in primis su un top player sul quale costruire l’attacco juventino, ma nel mirino c’è pure un elemento affidabile da pescare tra i bomber emergenti del nostro campionato. A lui spetterà il compito di fungere da alternativa al bomber titolare.

Tutti pazzi per Lorenzo Lucca

Per il ruolo di punta di scorta resta sempre nel mirino del dt Cristiano Giuntoli uno dei centravanti-rivelazione dell’attuale Serie A. Quel Lorenzo Lucca che a Udine è andato a segno 11 volte, dimostrando, dopo aver conquistato la chiamata di Luciano Spalletti in Nazionale, anche di poter ambire a una big. Tanto che le pretendenti sia in Italia sia Oltremanica non mancano. Dalla Premier League ha manifestato da tempo un certo interesse il Nottingham Forest; mentre in Serie A tutte le grandi l’hanno fatto visionare a più riprese. Soprattutto Napoli e Juventus. Non è un mistero che Antonio Conte stimi il Fenicottero di Moncalieri, come è soprannominato l’attaccante classe 2000. In tal senso non vanno trascurati i tanti complimenti che l’allenatore leccese gli ha rivolto dopo Napoli-Udinese di febbraio. In particolare non passò inosservato quel “In area è dominante” a evidenziare come Lorenzo rispecchi i canoni della prima punta contiana. Ora però gli azzurri stanno accelerando su David, lasciando spazio alle rivali nella corsa a Lucca.