Gatti allo sprint, Juve senza difesa: la probabile formazione con l’Udinese

TORINO - Più che un classico avvicinamento, una corsa contro il tempo. Federico Gatti , in fondo, ha ripreso a trottare da un po’ alla Continassa . E ora vuole sfidare anche le lancette. Il suo recupero in vista della sfida allo Stadium di domenica sera, di fronte all’Udinese , non è in discussione. Anche perché, a un mese e mezzo dalla frattura composta della diafisi del perone, patita all’esordio di Tudor sulla panchina della Juventus , contro il Genoa , il difensore è già rientrato in campo. Anche se il ritorno è stato bagnato dal beffardo pareggio di Vecino , lo scorso fine settimana, nell’extratime della partita con la Lazio all’Olimpico . Un gol reso meno amaro, però, dai contestuali risultati raccolti dalle dirette concorrenti Bologna e Roma : i bianconeri, ora, hanno il proverbiale destino nelle proprie mani.

Squalifiche e infortuni: emergenza Juve

E la corsa contro il tempo, allora? Beh, quella è dettata dalla profonda emergenza con cui la squadra si sta avvicinando alla sfida contro i friulani. Un’emergenza da doppia cifra, almeno sulla carta. Ieri è arrivata la scontata conferma dei tre squalificati (Kalulu, Thuram e Savona), che si vanno a sommare ai tre lungodegenti (Bremer, Cabal e Milik). E, poi, ci sono gli elementi in bilico tra campo ed infermeria: ieri mattina, alla Continassa, hanno seguito un lavoro differenziato Gatti, Kelly, Koopmeiners e Cambiaso. Ecco, appunto, sulla carta: se gli altri tre dovranno stringere i denti per provare almeno a sedersi in panchina nel penultimo turno di questa Serie A, lo stesso Gatti è al lavoro con un orizzonte ben differente. Non solo esserci, ma esserci per novanta minuti o giù di lì. Per questo il centrale ha stretto i denti negli scorsi giorni, affrettando il rientro tra i convocati, avvenuto a sorpresa già a Roma. Per questo si è presentato in campo anche nella giornata di lunedì, accordata di riposo a tutti dallo staff tecnico. Per questo sta ora scrupolosamente seguendo una tabella di marcia per far lievitare i minuti di autonomia.