Juve, ecco Van Aarle! Il difensore si annuncia: "Che sogno, non vedo l'ora"

La Juve, come consuetudine consolidata da anni, continua ad avere grande attenzione nei confronti dei giovani. D'altronde il progetto Next Gen (con la squadra di Massimo Brambilla da poco eliminata dai playoff di Serie C), continua a regalare calciatori che salgono spesso tra i big, contribuendo al rendimento della prima squadra. L'ultimo in procinto di vestire la maglia bianconera è Shane Van Aarle, difensore classe 2006 attualmente all'FC Eindhoven. Il giovanissimo centrale, intervistato da Espn NL, ha di fatto annunciato in piena autonomia l'imminente passaggio alla Juve.