Cristiano Ronaldo legacy, tra big d'Europa e Serie A. Lui intanto si prende il Portogallo

Il cammino internazionale di Cristiano Ronaldo Jr. è iniziato. Nella giornata di martedì 13 maggio, il giovane attaccante ha fatto il suo debutto con la nazionale U15 del Portogallo, scendendo in campo con la maglia numero 7 nel prestigioso torneo 'Vlatko Markovic', in corso di svolgimento in Croazia. Conosciuto ormai con il nome di Cristiano Dos Santos, il figlio del cinque volte Pallone d’Oro ha fatto il suo ingresso al 53 minuto della partita, attirando inevitabilmente l’attenzione di tutti gli spettatori, compreso un visibilmente emozionato Cristiano Ronaldo, presente sugli spalti per sostenere il figlio e pronto a rinnovare con l'Al Nassr. Sebbene non sia stato protagonista diretto dei quattro gol messi a segno dai giovani lusitani, che hanno superato gli avversari con un netto 4-1, il classe 2010 ha mostrato lampi di personalità e una buona intesa con i compagni nella mezz’ora a sua disposizione.