Allenamento Juve, le ultime dalla Continassa e la situazione infortuni

Verso Juventus-Udinese, Tudor e gli esperimenti tattici: il punto

Non ci sono stati grandi cambiamenti, rispetto a martedì, nella seduta odierna di allenamento. Da registrare, nuovamente, il lavoro a parte per Federico Gatti, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso e Teun Koopmeiners. Per il difensore italiano ci dovrebbe essere il pieno recupero, al punto che Tudor lo vede già nella formazione titolare. Discorso diverso per gli altri, sui quali sono ancora in corso tutte le valutazioni del caso. Salgono le quotazioni per vedere Manuel Locatelli abbassato sulla linea difensiva, anche se il centrocampo è orfano anche di Thuram, squalificato per somma di ammonizioni. Insomma, per l'allenatore bianconero sarà una settimana di grandi riflessioni ed esperimenti tattici.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE