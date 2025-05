"Pintus, offerta Juventus! Può lasciare il Real Madrid, c'è un motivo"

Addio Ancelotti, come cambia il futuro di Pintus

Sempre secondo Relevo, l'addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid potrebbe cambiare significativamente il futuro di Pintus. Il preparatore è infatti stato al centro delle critiche nell'ultima stagione per via dei tanti infortuni fatti registrare dai blancos. Inoltre, con l'arrivo di Xabi Alonso in panchina, ci sarà anche un nuovo staff atletico chesarà guidato da Ismael Camenforte-López. Nonostante questo però il Real Madrid non vorrebbe comunque lasciarsi scappare Pintus, forte del rinnovo di contratto firmato appena un anno fa. L'idea del club di Florentino Perez è quindi quella di assegnarli un nuovo ruolo all'interno dell'organizzazione, ovvero quello di coordinatore della preparazione fisica del club, dal Castilla fino all'ultima squadra del vivaio. E inoltre continuerebbe a lavorare anche con la prima squadra, visto che è specializzato nell'allenamento della forza in palestra, nelle attivazioni e nel riscaldamento. Il futuro di Pintus verrà definito solo dopo il Mondiale per Club, con gli attuali campioni d'Europa che restano fiduciosi di poterlo trattenere nonostante l'offerta presentata dalla Juventus.