Allegri, la Juventus e quella finale di Coppa Italia epica: le urla a Rocchi e quel gesto a Giuntoli

Un anno dopo, quelle scene restano vivissime e indelebili nel cuore di ogni tifoso della Juventus Football Club. Tre anni di grandi delusioni e discussioni, ma quella notte Massimiliano Allegri ha strappato la storia e ci è entrato come mai aveva fatto prima: incarnando tutta la rabbia del popolo bianconero per la persecuzione giudiziaria subita, per il doppiopesismo dentro e fuori al campo, vincendo un trofeo contro tutto e tutti. Il fallo su Danilo fischiato in ritardo, Perin a salvare tutto tranne i nervi di Max che esplode, impazzisce urla in faccia al quarto uomo e ha il coraggio di chiamare in causa Rocchi davanti a milioni di spettatori, Maresca gli caccia il rosso e lui esce, vincitore morale oltre che materiale per il tifo juventino. La Coppa Italia è bianconera, le immagini della festa pure, con quel gesto a Giuntoli di restar fuori dalle celebrazioni: a distanza di un anno, non è arrivata nessuna vittoria ulteriore a prenderne il posto nella memoria.