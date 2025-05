Cristiano Ronaldo-Juve, altro rinvio: la nuova data e la cifra in ballo

Juve-Ronaldo, tutto rinviato al 24 settembre

La società bianconera aveva infatti appellato la decisione, come era stato evidenziato all’interno dell’ultima semestrale del club bianconero: l’udienza, posticipata una prima volta il 20 marzo e poi nuovamente nella mattinata di ieri, è così stata fissata per mercoledì 24 settembre. Per il club, impegnato in una profonda fase di razionalizzazione dei costi, si tratta di un fronte particolarmente delicato, a maggior ragione dopo la recente iniezione di liquidità garantita da parte di Exor.