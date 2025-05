Kolo Muani, ora è rilancio Juve! Le due strade per sciogliere il nodo Psg

Non sono stati mesi semplici per la dirigenza bianconera. Con la qualificazione in Champions ancora da centrare, la società ha preferito posporre la “sveglia”, rimandando a fine stagione qualsiasi discorso di mercato. Ora però, a soli due giri di boa dal traguardo e con la rassegna americana ormai alle porte, la Juve è tornata prepotentemente a ridefinire il prossimo futuro. Kolo, come ha sottolineato più volte, vorrebbe restare alla Juve. Negli ultimi giorni il club ha intensificato i contatti con il Psg per il prolungamento del prestito. I parigini hanno da tempo aperto alla cessione dell’attaccante, a patto che venga inserito nell’operazione l’obbligo di riscatto.

La formula tra prestito e riscatto

Prerogativa non gradita dall’entourage bianconero, che preferirebbe maggiormente la formula del diritto. Stando agli ultimi sviluppi, è probabile che i due club possano trovarsi a metà strada. Le opzioni per sciogliere il nodo sono due: prestito oneroso con diritto di riscatto, oppure (ipotesi più probabile) intraprendere la via dell’obbligo, ridimensionando, però, la cifra da corrispondere ai parigini per il suo cartellino. A bocce ferme e presumibilmente - con la Champions in tasca - potrebbe arrivare la fumata bianca. Nel frattempo, Kolo - a dispetto di molti altri suoi compagni - è stato selezionato dalla società per promuovere il lancio della nuova maglia per la stagione 2025/2026. A lui il compito di guadagnarsela già a partire dalla delicata gara di domenica con l’Udinese. Il penultimo crocevia per la Champions.

