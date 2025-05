Huijsen, Kean e gli altri: le plusvalenze più grandi secondo il Cies

La crescita di Renato Veiga, De Ketelaere e Carlos Augusto

Tornando in Italia è da sottolineare la crescita fatta registrare da Carlos Augusto (32.1 milioni di euro, +21.6%). Nonostante non sia tra i titolatissimi di Inzaghi, il brasiliano sta continuando a convincere in nerazzurro dopo aver lasciato il Monza un anno fa. Per lui sono ben 43 le presenze stagionali, a cui vanno aggiunti i 3 gol segnati in Serie A. Un elemento preziosissimo per le rotazioni dell’Inter grazie alla sua duttilità che gli permette di ricoprire anche il ruolo difensore centrale come braccetto nella linea a tre. Sempre in Serie A troviamo Manu Koné (41.9 milioni di euro, +21.9%). Il centrocampista francese è arrivato la scorsa estate dal Borussia Monchengladbach per circa 18 milioni di euro. Un colpo più che azzeccato per i giallorossi, che hanno trovato il perno del proprio reparto anche per il futuro. Anche Charles De Ketelaere (57.3 milioni di euro, +27.6%) rientra in questa speciale classifica nonostante un’annata fatta di alti e bassi. Per il trequartista belga sono arrivati 13 gol e 12 assist in 48 presenze, anche se concentrati più nella prima parte di stagione. L’investimento fatto per strapparlo al Milan sta ripagando comunque senza dubbio la Dea.