Beukema e Kalulu, stesso arbitro ma decisioni diverse al Var: Mazzoleni nella bufera social

Gol e polemiche, nel calcio non mancano mai e anche al termine di Milan-Bologna ce ne sono state molte. Sotto la lente d'ingrandimento l'episodio tra Beukema e Gabbia, con il difensore dei rossoblù che ha colpito con una gomitata sul petto l'avversario. In campo l'arbitro Mariani (qui la valutazione della sua direzione) non si è accorto del gesto, ma anche al Var hanno deciso di non richiamarlo. Una valutazione totalmente differente rispetto a quella su Kalulu in Lazio-Juve, con il difensore francese squalificato per due giornate. Ma a spaccare è anche un'altra curiosità, legata al direttore di gara Mazzoleni.