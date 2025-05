Bremer si allena col pallone e fa impazzire i tifosi Juve: "Non vediamo l'ora"

Il rientro di Gleison Bremer si avvicina sempre di più. L'infortunio che ha colpito il difensore della Juve 7 mesi e mezzo fa nella sfida Champions con il Lipsia lo ha tenuto ai box per tutto il resto della stagione. Un ko che ha inevitabilmente condizionato anche l'annata dei bianconeri, che hanno perso il totem difensivo e anche la stabilità nel pacchetto arretrato. Ma, dopo mesi complicati come ammesso dallo stesso brasiliano , arrivano segnali incoraggianti sul rientro.

Juve, Bremer: riecco il pallone

A lanciare un messaggio positivo sono stati i canali social della Juve, dove sono stati pubblicati diversi scatti di Bremer mentre si allena in campo con il pallone. Si tratta delle prime immagini che ritraggono il classe 1997 al lavoro con la sfera, a testimoniare come il momento del rientro si avvicini sempre di più. La didascalia al post Instagram è decisamente significativa: "Work in progress..." con tanto di emoji del fuoco e della bandiera brasiliana. Non sono mancati, ovviamente, i commenti dei tifosi Juve al post: il tenore è quello del grande entusiasmo per un ritorno tanto vicino quanto fondamentale.

C'è chi scrive "Immagini che aspettavo da non so quanti mesi" e chi invece "Forza Gleison ci manchi" con tanto di cuori bianconeri. Qualcuno sottolinea come "Il difensore più forte d'Europa ce l'abbiamo noi. Torna presto" e qualche altro non sta più nella pelle e commenta con un "Il muro sta per tornare!". Dopo mesi e mesi di duro lavoro, ecco che Bremer vede la luce in fondo al tunnel: il rientro in campo è sempre più prossimo, la speranza quello di poterlo rivedere già nel Mondiale per Club.

