Lucca, appuntamento Juve solo rimandato. E c'è un giocatore che può rientrare nell'affare

Le alternative per l'attacco

Ma questo, chiaramente, è tutto un altro discorso. Se la voglia realizzativa dell’attaccante, all’andata, si era schiantata contro la traversa colpita nel finale, poco dopo essersi alzato dalla panchina, questa volta – come detto – l’incrocio in campo non si potrà verificare. Ma l’archivio di prestazioni osservate dal vivo, negli archivi della Continassa, è piuttosto nutrito. E affonda le radici ai tempi delle giovanili, quando Lucca a più riprese ha vestito la maglia del Torino, che però non ha creduto abbastanza in lui e ha finito per lasciarselo sfuggire a parametro zero. «Come mai l’abbiamo perso? Chiedete al ds Bava...», era stata la piccata risposta del presidente Cairo alla domanda di un tifoso su Instagram, quando la punta torinese aveva iniziato a “far le uova”, come si suol dire, lontano dalla Mole Antonelliana: Pisa, poi Ajax, ora Udinese... Non ci sarà lui, dunque, ma ci saranno - sulla sponda opposta - Kolo Muani e Vlahovic. Il primo in bilico, il secondo sempre più lontano da Torino. Per questo la lista dei desideri di Giuntoli è profonda: da Osimhen a Retegui, passando per il carissimo David. Tutte alternative al francese di proprietà del Psg, mentre per il ruolo di vice il nome forte in questo momento è uno: già, Lucca.