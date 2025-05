Calciomercato Juventus, in difesa c'è chi resta e chi saluta. Bremer l'acquisto più importante

Si riparte da Kalulu e Gatti

Sia come sia, loro fanno parte dell’organico così come Pierre Kalulu che resta a guardare la doppia curva finale a causa della squalifica rimediata per la manata di Roma a Castellanos. Chiariamo: il francese è in prestito dal Milan ma la Juventus ha già garantito ai rossoneri che corrisponderà i 14 milioni stabiliti per il riscatto a titolo definitivo. E, in effetti, la decisione ha una logica (anche in relazione alle cifre del cartellino) perché Kalulu è stato tra i più affidabili della stagione sebbene anche lui abbia pagato, in termini di lucidità e brillantezza, lo scotto alla stanchezza quando ha dovuto tirare la carretta tra novembre e fine gennaio, proprio nella fase più intensa della stagione, quella con le tra gare a settimana, quando l’emergenza numerica innescata degli infortuni era all’acme.