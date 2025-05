Insuperabili, Juventus One e orgoglio Chiellini: "Siamo anche altro". Poi l'aneddoto sul 2018

Chiellini: "Partita di domenica? La Juve è anche altro"

Il dirigente bianconero si è poi espresso anche sulla prossima sfida di Serie A: "Tutti siamo in eccitazione per la partita la domenica, ma la Juve è anche tanto altro, guarda avanti, è inclusione. Juventus One è uno di questi progetti. Non ci farà segnare goal domenica, ma dà tanto di più nel contesto anche della città di Torino". Quindi sul suo coinvolgimento nelle iniziative benefiche: "Sicuramente mi sarei impegnato in questi ambiti anche se non avessi fatto il calciatore, i valori sono quelli. Avrei fatto qualcosa nello sport, avrei aiutato chi aveva bisogno, avrei trovato il modo per aiutarli".