"Pensavo Conte fosse pazzo! In giro fino alle 5, poi a correre": Vidal-Isla, ricordi Juve

"Non avevo dormito per niente..."

Il racconto prosegue con Arturo: "Eh, non avevo dormito per niente. Mi sono messo gli occhiali, il sole di Miami era forte... Non aveva dormito quasi nessuno, siamo tornati alle 5/6 di mattina, era qualcosa che ci meritavamo e la squadra era sempre unita". Poi Isla ha proseguito elogiando le caratteristiche del centrocampista: "Non ci sono giocatori come lui. Quello di cui si parla sempre nel calcio italiano è la tattica, difendere e attaccare. Non c'era un giocatore che faceva entrambe le cose come lo faceva Arturo. Marchisio lo faceva, ma non era come Vidal. Pogba aveva più talento ma non correva così, era più come Zidane".