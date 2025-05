Nicolato: "Lucca unicum, atipico per l'Italia. Non so a chi paragonarlo"

TORINO - Buongiorno Paolo Nicolato. Come si trova a fare il Ct della Lettonia? «Sono qui da circa un anno e mezzo. Il Paese è piccolo, circa un milione e mezzo di abitanti, come una grande città italiana. E il calcio non è lo sport principale, ruolo che spetta invece per esempio al basket e all’hockey. Il bacino su cui si può lavorare non è dunque ampio, un compito non facile ma intrigante. Non devo occuparmi solo della Nazionale maggiore, sono il coordinatore e responsabile tecnico di tutte le rappresentative per un progetto che prevede lo sviluppo calcistico del Paese. Un’esperienza interessante: di fatto devo porre le basi per una metodologia utile allo sviluppo del football lettone».