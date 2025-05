Leoni per dimenticare Huijsen: Juventus, l'italiano nel futuro

Per anticipare la pericolosa e danarosa concorrenza della Premier League, il Real Madrid ha deciso di attivare la clausola rescissoria all’interno del contratto di Dean Huijsen con il Bournemouth: 50 milioni di sterline, dunque 59,5 milioni di euro al cambio attuale, il difensore sottoscriverà con i blancos un accordo fino al 2030 per 9 milioni lordi all’anno di stipendio. Un grande investimento per il nuovo Real, che avrà a disposizione il 20enne nazionale spagnolo in tempo per il Mondiale per Club; un colpaccio di mercato per il Bournemouth che si assicura una somma consistente per progettare le prossime stagioni con piani ambiziosi; una immissione di liquidità anche per la Juventus, che vantava il 10% della futura rivendita sul ragazzo che in bianconero aveva rapidamente scalato le gerarchie dalla Primavera alla prima squadra, passando per la Next Gen.