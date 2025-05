Bonucci: "Inter orgoglio d'Italia. Allenare la Juve? L'obiettivo è uno"

La stagione della Juventus sta per volgere al termine, un cammino a dir poco travagliato. Dall'avvicendamento tra Thiago Motta e Igor Tudor alla corsa Champions League che si deciderà nelle ultime due giornate. Un epilogo che il mondo bianconero non si sarebbe mai aspettato viste le premesse. Nelle scorse ore una dura analisi è arrivata da un grande ex, Leonardo Bonucci che ai microfoni di un'emittente turca ha spiegato come gli obiettivi della Vecchia Signora fossero ben diversi. Ma non solo, intercettato nel primo pomeriggio nel paddock di Imola , ha svelato quali sono i suoi piani futuri e sul ritorno a Torino ...

Bonucci sul momento dell'Inter: le parole

L'ex calciatore, in una lunga intervista all'emittente turca Trt Spor, si è soffermato anche sul momento dell'Inter che tra qualche settimane disputerà la finale di Champions League: "Ha fatto un grande percorso in Europa, ha giocatori esperti per affrontare al meglio il tipo di partite che la Champions propone. A Monaco vediamo che succede ma per il calcio italiano è un orgoglio portare un'altra squadra italiana in finale. Calhanoglu secondo me è cresciuto tantissimo, ha preso per mano la squadra".