"Giuntoli, tentativo Milan: sondaggio per il ds Juve" secondo il Corriere della Sera   

"La scrivania da ds difficilmente verrà assegnata a Moncada, che a giugno sosterrà l'esame a Coverciano. Occorre agire qui e ora: non è un caso che sia stato effettuato un tentativo con Cristiano Giuntoli che però ha ancora quattro anni di contratto con la Juventus con un ingaggio da 2 milioni". Secondo il Corriere della Sera , per il ruolo di direttore sportivo il Milan avrebbe deciso di guardare in casa dei bianconeri.

"Nuovo assalto per D'Amico"

Arrivato a Torino la scorsa estate, Giuntoli ha firmato un quadriennale con la Juventus che il Diavolo dovrebbe interrompere per poterlo portare a Milano. Mentre si sonda il terreno per il dirigente bianconero, resta però sempre vivo l'interesse per l'altro obiettivo, D'Amico dell'Atalanta. Sempre secondo il Corriere della Sera: "Non è da escludere che un nuovo assalto disperato verrà mosso con i Percassi per ottenere la liberazione di D'Amico".