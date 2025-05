Il tifo Juve non molla nonostante Motta: cifre record, Stadium mai così!

Juve, cifre da record

Numeri che non possono che far piacere alla dirigenza non solo per il riverbero economico del trend. In effetti questa situazione offre la possibilità di aprire una riflessione più che mai interessante visto che consente di ridimensionare un luogo comune juventino, strappando una delle etichette più datate nel mondo bianconero. Il famoso principio per cui “Alla Juventus vincere non è importante ma l’unica cosa che conta” è di fatto superato dai fatti. Perché anche con un squadra così poco performante e brillante come quella di quest’anno, i tifosi non solo non hanno voltato le spalle ma hanno fatto registrare affluenze da primato. E certo non si può dire che le stagioni precedenti siano state una sorta di turbo per accendere la passione visto che lo scudetto la Juventus non se lo aggiudica dal 2020 quando sulla panchina sedeva Maurizio Sarri. Da allora appena la miseria di tre trofei, la Supercoppa e la Coppa Italia conquistate da Andrea Pirlo e la Coppa Italia della passata annata made in Massimiliano Allegri.