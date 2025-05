Come non sbattere sul muro Udinese: Juve, il giocatore chiave per sfondare

Partita da non sbagliare, quella che vedrà la Juventus di Igor Tudor opposta questa sera all’Udinese di Kosta Runjaic . La squadra friulana sembra aver staccato la spina anzitempo, reduce com’è da una serie che l’ha vista vincere una sola volta (in casa del Cagliari) nelle ultime nove uscite, collezionando nel mentre sei sconfitte, compresa l’ultima contro la già retrocessa Monza. Dal punto di vista tattico, Tudor manderà in campo una formazione che dovrà per forza di cose tener conto degli assenti, soprattutto nel reparto arretrato dove - ai soliti noti Bremer e Cabal - si sono aggiunti gli squalificati Kalulu e Savona , con Kelly e Gatti ancora non al meglio. Qualora il tecnico juventino decidesse di non rischiare il centrale inglese dal primo minuto, le strade a sua disposizione resterebbero due: adattare un altro giocatore come terzo centrale o passare alla difesa a quattro. Nel primo caso il nome più indicato appare essere quello di Locatelli. Spostare il centrocampista sull’ultima linea toglierebbe qualcosa a livello difensivo, ma consentirebbe alla formazione bianconera di guadagnare in costruzione.

Costa e Weah al duello

Nel caso in cui si optasse invece per la linea a quattro, questa non modificherebbe i principi di gioco della squadra che, difensivamente, resterebbe orientata sui duelli individuali. A tal proposito, nelle ultime partite disputate dai bianconeri, Tudor sembra esser sceso a compromessi rispetto alla sua idea originale, che prevedeva la creazione di uno contro uno a tutto campo. La squadra pressa di meno o, comunque, con più accortezza, non essendo in grado di sostenere nel lungo periodo l’intensità che il suo allenatore vorrebbe vedere in campo. Contro l’Udinese però si dovrà fare necessariamente la partita. Il che significa anche esporsi alle transizioni di una squadra che può contare su Ehizibue e Kamara ad agire lungo le corsie esterne e su un centravanti come Davis, in grado di gestire le palle lunghe per far salire la squadra. In questo senso Alberto Costa e Weah dovranno vincere i loro confronti diretti con i corrispettivi laterali friulani così come, in avanti, ci sarà la necessità di creare superiorità numerica per supportare Kolo Muani quale riferimento offensivo.

