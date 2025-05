"Milan, ho imparato molto da te": la dedica di Perin sorprende i tifosi

Genoa-Atalanta, anticipo del 37° turno di Serie A, è stata una partita speciale per Milan Badelj. Per il centrocampista, infatti, si è trattata dell'ultima gara a Genova. Dopo cinque anni in maglia rossoblù, il croato lascerà il club ligure e tornerà in Croazia: "Torno a casa. La decisione di smettere o meno non è ancora definitiva, anche se sembra che stia maturando molto più facilmente la scelta di ritirarsi rispetto a quella di lasciare il Genoa e l'Italia. Ho cercato di portare rispetto ovunque sono stato e l'ho ricevuto dalle tifoserie, non potevo chiedere di più" ha detto a Dazn dopo Genoa-Atalanta.