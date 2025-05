Juve-Udinese, i convocati di Tudor: la decisione su Koop, Cambiaso e Kelly

TORINO - "Ultimo appuntamento casalingo della stagione per la Juventus che alle ore 20:45 di oggi, domenica 18 maggio 2025, ospita all'Allianz Stadium l'Udinese in occasione della trentasettesima giornata di Serie A". Così, sul proprio sito ufficiale, il club bianconero presenta la sfida contro i friulani all'interno di una nota in cui vengono annunciati i convocati di Igor Tudor: tra questi, non figurano Teun Koopmeiners e Pierre Kalulu, la cui stagione, l'uno per problemi fisici e l'altro per squalifica, è terminata anzitempo. Fermati dal giudice sportivo, ma solo per una giornata, Thuram e Savona, e per questo anche loro fuori dalla lista del tecnico croato, insieme ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Presenti invece Cambiaso e Kelly.