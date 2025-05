Ardoino, c'è Tether a Juve-Udinese: il post dalla tribuna scatena i tifosi

La Serie A è ormai agli sgoccioli e la Juventus chiude la sua stagione casalinga ospitando l'Udinese. Vincere contro i friulani per consolidare il quarto posto e tenere a debita distanza le inseguitrici. All'Allianz Stadium c'è il pubblico delle grandi occasioni, e in tribuna c'è anche un tifoso speciale: Paolo Ardoino. Il Ceo di Tether e socio della Vecchia Signora ha postato sul proprio profilo X due post, uno dove è immortalato sotto la scritta "Club Sivori", un altro dove c'è una foto del campo con tanto di didascalia: "In mezzo al popolo bianconero". Una presenza che non è passata inosservata e i social si sono scatenati.