Pagelle Juve: Locatelli padrone, Yildiz dà senso al 10, due insufficienze

Alberto Costa 6.5

L’unico, in tutta la partita, ad essere riuscito ad andare via in velocità a Solet. Interpreta bene i compiti del braccetto destro moderno: spinge tanto, ha velocità ed è esplosivo. Non ha vissuto la titolarità come un esame, ma come una grande opportunità: è stata la chiave per ottenere la promozione.