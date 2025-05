Yildiz: "Da quando c'è Tudor la Juve è felice". Nico: "Lasciamo la vita"

Il numero 10 bianconero ha parlato anche in conferenza stampa: "Sono contento per la squadra, chiedo ancora scusa alla squadra e ai tifosi. Abbiamo lavorato duramente sta settimana, ora abbiamo un’altra finale. Dobbiamo guardare solo al Venezia, vinciamo questa partita fino alla fine"

Sulle ultime due settimane: "Tutti mi hanno aiutato a livello mentale. Mi dispiace molto per la squadra e per i tifosi, queste due settimane sono state lunghe per me".

Bilancio stagionale: "Io sono contento per questa stagione, voglio migliorare in tutto. Guardo sempre avanti. Pesa la 10? No gioco come sempre, sono contento di averlo. Voglio migliorare in tutto, voglio fare il mio massimo. Voglio migliorare in tutto per essere la mia miglior versione"

Su Tudor: "Lui ha dato energia, per noi è stato importante. Da quando è arrivato siamo contenti, lavoriamo duramente"