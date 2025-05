La Juve respira, ma resta uno Stelvio: il bug e sempre gli stessi limiti

Sicuri che spezzettare il campionato su quattro giorni lo valorizzi? È una vecchia storia, lo so, e gli esperti garantiscono che il frazionamento funziona, però quanto ci siamo goduti la botta di adrenalina di ieri sera? La classifica che cambiava ogni dieci minuti, incrociando i destini e complicando i calcoli, i battiti che aumentavano di minuto in minuto. Ora, non è pensabile ripetere sempre l'esperimento, ma sicuri sicuri che un paio di giornate in contemporanea non farebbero bene? Perché il turbinio di risultati e gol, per esempio, ha reso più accettabile la cifra tecnica non esattamente avvincente di certe partite. Se non hai attori da Oscar, devi lavorare sulla trama e renderla più emozionante.