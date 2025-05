Como-Inter e Napoli-Cagliari: ufficiale la data, quando si gioca il duello Scudetto

La penultima giornata di Serie A è stata un turbinio di emozioni. Tutte le gare in contemporanea, come non accadeva da tempo, e un sali scendi di situazioni che hanno per lunghi tratti mutato la classifica. Alla fine è tutto rimasto, più o meno invariato: l'Inter ha mancato l'occasione di scavalcare il Napoli e ora dovranno giocarsi lo scudetto negli ultimi 90' della stagione. Nella corsa Champions la Juve ha fatto il suo, seguita dalla Roma ma con la Lazio frenata a San Siro. Il Milan è fuori dal'Europa anche vincendo l'ultima gara, mentre la Fiorentina si è conservata la chance di poter rientrare, almeno in Europa League. Anche nella corsa alla salvezza Empoli e Lecce hanno vinto, regalando un'ultima giornata davvero interessante tra incroci pericolosi.