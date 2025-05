"Nel futuro Juve io vedo Conte. Tudor, perché la media punti non conta"

"Tudor, la media punti non conta"

Sandro Sabatini gira poi una domanda: “Tacchinardi ha giocato sia con Tudor che con Conte, è amico di entrambi. Volevo chiedergli chi preferisce…”. Tacchinardi non ha dubbi: “Io preferirei Conte, però a me piace quello che sta facendo Igor. Ma secondo me Antonio ha qualcosa in più, è stato già un vincente, ha più esperienza: mi piacciono entrambi, sono miei amici, ma preferirei Conte”. Il discorso si sposta sulla permanenza o meno di Conte a Napoli, Tacchinardi aggiunge: “Anche dalle sue dichiarazioni, sembra che sia arrivato proprio alla fine. Non so se è la pressione o altro, non lo so”.