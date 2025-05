"Vlahovic o Kolo? Nessuno!", "Nico come alla Fiorentina": la Juve vista da Sky

"Puntare su Koop! Tra Kolo e Vlahovic..."

A questo punto Caressa domanda a Stefano De Grandis: "Nico Gonzalez e Koopmeiners sono due sui quali puntare? E poi scegli Kolo Muani, Vlahovic o nessuno dei due?". Il giornalista risponde così: "Kolo Muani è in prestito... Ma penso nessuno dei due: credo che con Vlahovic proveranno a fare cassa, e non credo che Kolo Muani andranno a comprarlo. Koopmeiners e Nico, secondo me, per forza li devi confermare: hai speso dei soldi e speri di ricavare quanto speravi. Mi sembra difficile, dopo una sola stagione, che venga lasciato andare Koopmeiners. E Nico nella Fiorentina faceva tante cose importanti: ha fatto vedere cose che quest'anno non abbiamo visto".