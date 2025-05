Champions, volata Juve-Roma-Lazio: gli scenari e la doppia certezza!

A novanta minuti dalla fine, la Serie A si prepara a emettere gli ultimi verdetti di una stagione intensa e incerta fino all’ultimo respiro. Con lo Scudetto ancora da assegnare e la lotta salvezza apertissima, è la corsa all’ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League a catalizzare gran parte delle attenzioni, con la Juventus davanti a tutti. Tre squadre restano in lizza per il quarto pass: bianconeri, Roma e Lazio . Fuori dai giochi invece Bologna e Milan, estromesse rispettivamente dalla sconfitta subita a Firenze e dal ko nello scontro diretto contro i giallorossi.

Bagarre Champions, scontri diretti e vantaggio Juve

La situazione di classifica in vista dell’ultima giornata è delicatissima. La Juventus guida questo mini-torneo a tre con 67 punti, seguita dalla Roma a quota 66 e dalla Lazio appena dietro con 65. I bianconeri vantano anche la miglior differenza reti generale, +22, rispetto al +19 della Roma e al +13 dei biancocelesti, oltre a un attacco più prolifico di quello giallorosso e una difesa più solida di quella laziale.

Ma come sempre in questi casi, sono gli scontri diretti a determinare l’ordine delle squadre a parità di punti. Qui la Juventus può sorridere: è in vantaggio sulla Lazio e in parità con la Roma, ma proprio con i giallorossi la discriminante passa alla differenza reti generale, dove la squadra di Tudor è attualmente in vantaggio. Anche la Roma, pur indietro in classifica, ha dalla sua il doppio confronto con la Lazio. I biancocelesti, invece, sono sfavoriti: risultano in svantaggio negli scontri diretti sia con la Juve sia con la Roma e, dunque, per sperare devono necessariamente vincere e confidare in risultati favorevoli dagli altri campi.