Del Piero: "Juve, stagioni tra terremoti e tsunami. Ultimo anno anomalo"

Del Piero sulla corsa Champions: le sue parole

"Ci avviciniamo all'ultima giornata che per certi aspetti non è mai stata così bella, credo che mai come quest'anno abbiamo così tante squadre coinvolte sia nella lotta scudetto, che per i posti in Europa e per la salvezza. Questo dimostra quanto il calcio italiano comunque sia migliorato per certi aspetti. Si arriverà ad una domenica in cui si incasinerà il cuore di tanta gente e alla fine molti gioiranno e altri no. È tutto sul filo di rasoio e questo penso sia una cosa positiva per tutto il movimento calcistico". Così l'ex bianconero, particolarmente soddisfatto di assistere a un finale di stagione così avvincente. Spazio anche per un pensiero sulla Nazionale italiana: "La Nazionale ha un compito importante e doveroso, quello di riportarci ai Mondiali da cui manchiamo da due edizioni, e continua a essere così strano dirlo. È impegnativo, una grande responsabilità, facciamo tutti il tifo per Luciano e per tutti i ragazzi che sono dentro".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE