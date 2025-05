Attenti a Tudor, Conte sale ma non è solo: le quote allenatore Juve

Lodo allenatori, le altre ipotesi

E se non rimane Tudor e non arriva Conte? Tornano di moda i nomi di marzo, quando veniva esonerato Motta. Cioè: Roberto Mancini, che in questo momento ha un ruolo di consulente alla Sampdoria; Stefano Pioli, che sta allenando in Arabia Saudita; Gian Piero Gasperini, che però potrebbe rimanere all'Atalanta. E quando verrà deciso? Probabilmente entro la prima metà di giugno, ovvero prima del Mondiale per Club, dove comunque dovrebbe andare Tudor.