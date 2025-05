Giuntoli: "Io alla Juve per applicazione feroce. Tudor psicologo, Koopmeiners e gli acquisti per il salto"

Le parole di Gasperini

Presentarsi in panchina con un contratto in scadenza "non è così determinante, è già successo e poi ho firmato il rinnovo. Come ha detto Luca Percassi, c'è un'armonia tale che non ci saranno mai problemi". Gian Piero Gasperini, anche lui presente a Portofino, continua a non sbilanciarsi sul suo futuro all'Atalanta. "Si deciderà quando potremo parlarne", si limita a dire a Sky il tecnico della Dea, ammettendo però che "in questo momento penso che quello che abbiamo fatto quest'anno sarà difficile ripeterlo e questo mi preoccupa. Appena sarà possibile vedremo le possibilità e di individuare il futuro di questa squadra - ha aggiunto -. L'Atalanta deve guardare i bilanci, possono esserci delle partenze e non sarà facile ripetere quello che abbiamo fatto quest'anno", insiste Gasperini.