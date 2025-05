Rientri e corse al J Medical: Juve, Tudor prepara la formazione Champions

McKennie-Weah, niente Usa. Gatti non al top

Il giudice sportivo, dunque, non negherà loro il gran ballo di fine anno, a meno che ci si metta qualche noia fisica. L’americano, in particolare, è stato infatti obbligato a lasciare il campo, domenica, a causa di un duro colpo subito da Kristensen. Oggi, alla ripresa, il texano si sottoporrà agli accertamenti del caso, confidando che il cambio forzato con Douglas Luiz sia stato figlio soltanto di una botta, per quanto il giocatore abbia una predisposizione innata a stringere i denti nei momenti di difficoltà. A proposito di americani: lo staff degli Stati Uniti, nella giornata di ieri, ha diramato la lista dei pre-convocati per la Gold Cup in estate, competizione cui non prenderanno evidentemente parte né McKennie né Weah, in contemporanea impegnati nel Mondiale per Club con la Juventus.

Aggiornamento verso Venezia completato? Quasi. All’appello manca ancora Gatti, reduce da due convocazioni, anche se in condizioni fisiche precarie. Il difensore non è ancora al meglio, ma una settimana di lavoro alla Continassa potrebbe aumentare la sua autonomia, al momento ancora molto ridotta.