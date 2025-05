Conte e Allegri, Juve e Napoli hanno scelto! “I giocatori sanno già dell’arrivo”

Allegri, il piano Napoli

De Laurentiis, di suo, sa benissimo come le rotte siano destinate a sperarsi e non per caso ha scelto la via del saggio e funzionale silenzio in attesa che la nave azzurra arrivi nel porto tricolore. Poi ci saranno modo e tempo per sistemare anche questo divorzio per le cui pratiche si è già portato avanti. Perché Adl è uomo di grande intelligenza e impara in fretta: guai a ripetere le dinamiche spallettiane sia in termini di addio sia, soprattutto, in termini di scelta del sostituto. Basta casting, basta salti nel buio: stavolta il presidente va sul sicuro e da qualche settimana la sua scelta è indirizzata verso Massimiliano Allegri, il tecnico che stima da tempo (lo avrebbe già voluto ingaggiare prima dello stesso Spalletti) e che adesso è pronto a ripartire, con il fiato e stimato ds Giovanni Manna, dal Napoli.