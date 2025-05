Incastri Juve: l’obiettivo Champions e… il peggiore dei finali

TORINO - Con gli snodi più delicati della stagione alle spalle, la Juventus è ormai a poche miglia dal traguardo . Quegli interminabili attimi di turbolenza vissuti giusto un paio di mesi fa contro Atalanta e Fiorentina , non sono ormai che un lontano ricordo. Ora non resta che preparasi all’ultima fase, quella dell’ atterraggio nella zona Champions League . Guai però a sbagliare pista: con Bologna e Fiorentina definitivamente fuori dai giochi, le minacce si riducono a Roma e Lazio .

Vincere con il Venezia

Per non curarsi di quanto faranno le due romane, rispettivamente contro Torino e Lecce, i bianconeri avranno un solo risultato disponibile con il Venezia: la vittoria. L’unica strada per ipotecare a prescindere il quarto posto. Un pareggio al Penzo, infatti, potrebbe prefigurare scenari pericolosi. Una sconfitta, manco a dirlo, l’apocalisse... Se i bianconeri dovessero portare a casa un punto contro gli uomini di Di Francesco, soltanto la Roma potrebbe firmare il sorpasso in classifica: la Lazio, infatti, in caso di vittoria a Lecce, raggiungerebbe sì la Juventus a quota 68, ma resterebbe comunque dietro per il discorso degli scontri diretti.