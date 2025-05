Chiellini per alzare il livello Next Gen: chi blinda e chi prende la Juve

E il bello viene adesso. La grande cavalcata della Next Gen nel girone di ritorno rappresenta il punto di partenza, dal quale prendere la rincorsa per provare a fare ancora meglio nella prossima stagione. In casa Juventus, infatti, vogliono stabilizzare la formazione Under 23 in zona playoff per recitare un ruolo da protagonista tutti gli anni nel panorama della terza serie, indipendentemente dal girone della Lega Pro in cui saranno inseriti i bianconeri nella prossima stagione.