A Leinì l'incontro degli allenatori con il campione del mondo Camoranesi

Leinì, successo di partecipazione



L'incontro, tenutosi presso l'Hotel Air Palace di Leinì a Torino, ha contato la presenza di oltre 120 allenatori tra tesserati AIAC e sostenitori. L'evento è stato condotto da Moreno Filippetto e si è svolto in un clima armonioso, con tutti i presenti che hanno avuto l'opportunità di ascoltare i consigli e le aneddoti del ex calciatore.

Metodologia di Lavoro e Esperienze

Mauro Camoranesi ha esposto la sua metodologia di lavoro in campo e ha condiviso le sue esperienze come allenatore italiano all'estero, mettendo in evidenza le sue conoscenze calcistiche. L'evento si è concluso con uno spazio di domande e risposte da parte dei presenti.

Le parole di De Meo

Il Presidente dell'AIAC Torino, Franco De Meo, ha riconosciuto che questo evento si è concluso con un esito positivo in tutti gli aspetti. «È stata una giornata molto emozionante e piena di allegria che significa il primo di una serie di eventi che organizzeremo in questo periodo di 4 anni davanti all'AIAC, pieno di calcio, di cordialità e cortesia». Per concludere, il campione del mondo ha dedicato tempo ai presenti per parlare più vicini, fare foto e firmare autografi. Un evento di grande successo che ha lasciato un'impressione positiva sui partecipanti