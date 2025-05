Come sta McKennie: le condizioni del jolly della Juve verso Venezia

La Juventus è tornata ad allenarsi agli ordini di Igor Tudor. C'è l'ultimo miglio da percorrere, con un unico obiettivo: la vittoria contro il Venezia nell'ultima giornata di campionato, risultato che consegnerebbe la qualificazione alla prossima Champions League per i bianconeri. Nella seduta di allenamento odierna, arriva una buona notizia per il tecnico juventino: per Weston McKennie, uscito acciaccato dal match contro l'Udinese, gli ultimi esami clinici hanno escluso conseguenze importanti, rivelando invece come si tratti di una semplice contusione. Scongiurato il peggio, il calciatore sarà valutato nel corso dei prossimi giorni.