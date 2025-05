La Champions fa il mercato Juve: priorità Tonali! Il piano B avvicina Conte

Tonali con il pass Champions

E quindi? E, quindi, Giuntoli per ora tiene schiuso il proprio ventaglio di opzioni. C’è un piano A, un piano B e, per sicurezza, anche un piano C. Perché le operazioni non si improvvisano dall’oggi al domani, ma necessitano di tutto un sottobosco di contatti e ammiccamenti che, in genere, dura dei mesi. Il dt bianconero, individuate le zone del campo bisognose di una rinfrescata, è insomma al lavoro da tempo. Per ricostruire l’attacco. E per sistemare la mediana. In mezzo al campo, non è una novità, il desiderio numero uno si chiama Sandro Tonali. L’affare, però, è tutt’altro che semplice: il Newcastle ha investito quasi 60 milioni per l’azzurro, l’ha aspettato quando non è potuto scendere in campo e, ora, ha iniziato a raccoglierne i succosi frutti. In casa Magpies, dunque, non c’è tutta questa voglia di perdere il ragazzo. Giuntoli lo sa e, per questo, ha iniziato a tempo debito a lavorare ai fianchi. Ma il pass Champions, appunto, è una condizione pressoché necessaria per accelerare nel difficile incastro. Altrimenti l’investimento pesante potrebbe essere dirottato altrove, per esempio per una punta che prenda il posto dell’uscente Vlahovic, operando in maniera più sobria a centrocampo.