Alberto Costa cambia le carte in tavola: se Cambiaso e Savona salutano…

Sliding doors

Ad Alberto Costa sono bastati giusto 169 minuti per cambiare nuovamente le carte in tavola. Due gare intense, giocate dall’ex Vitoria con applicazione, ordine e coraggio in tutte le zone del campo. Contro i biancocelesti, da esterno alto nel centrocampo a quattro bianconero, si è rivelato utilissimo in entrambe le fasi di gioco, specie in quella offensiva, con Pellegrini chiamato agli straordinari per arginarne gli strappi in campo aperto. Il tutto, senza mai lasciare scoperta la retroguardia della Juventus. Come dimostrano i dati delle ultime due uscite in campionato, a cominciare dai duelli a terra vinti (10/10), passando per i tackles completati (4/6) e gli intercetti in area di rigore (3/3). Ottima anche la percentuale di passaggi riusciti (82%) così come quella dei dribbling (3/3). Contro l’Udinese, Tudor ha preferito schierare il portoghese nel trio di difesa, eppure - heatmap alla mano - il suo contributo offensivo non è mancato (addirittura 7 i tocchi nell’area avversaria).