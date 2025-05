Estela Carbonell, la fascia Juve parla spagnolo: "Vincere il più possibile"

Il nuovo acquisto bianconero ha rilasciato, ai microfoni di Juventus.com , le sue prime parole: "Quando è arrivata la chiamata della Juventus è stata una grande emozione - dichiara Carbonell -. Ed è proprio vero che finché non arrivi in un posto come questo non realizzi davvero quello che sta accadendo: qui è tutto fantastico. Della squadra conosco già Viola Calligaris , abbiamo giocato insieme al Levante e mi ha aiutato molto".

E aggiunge: "Il mio obiettivo è quello di crescere a livello calcistico e di poter ricambiare tutta la fiducia che questo Club ha riposto in me. Voglio maturare anche come persona, credo che questa sarà una buona esperienza per farlo visto che sarò lontana da casa". E sul suo ruolo: "Sulla fascia posso dare il mio contributo sia in fase difensiva che in quella offensiva, mi piace molto affrontare le avversarie nell’uno contro uno e dribblare. A livello personale voglio imparare tanto dallo staff e dalle compagne e migliorare le mie abilità. E poi voglio vincere più partite e più trofei possibile".